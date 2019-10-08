Мусаев оценил перспективы "Краснодара" в Лиге Европы после двух поражений
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о выступлении команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Напомним, что "быки" в групповом этапе турнира потерпели два поражения с общим счётом 1:7.
"Мы не делим турниры на важные и второстепенные, хотим побеждать везде. Но этого сложно добиться при плотном графике с ограниченной обоймой игроков, из-за травм постоянно кого-то теряем.
В первых сентябрьских матчах чемпионата выглядели уверенно, наколотили четыре и "Уралу", и "Крыльям". Что, возможно, повлияло не в лучшую сторону на настрой ребят перед встречей с "Базелем". Хотя моментов создали не меньше, чем швейцарцы. Но они забили всё, что могли, а мы - ни разу!
В ближайших матчах с "Трабзонспором" постараемся реабилитироваться. Верим, что в Лиге Европы для нас ещё всё поправимо", - сказал Мусаев.
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