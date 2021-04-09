Мусаев оценил решение "Краснодара" заменить его на Гончаренко

Фото "Спорт-Экспресс" / Дарья Исаева

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера "быков".

"Считаю, что это отличный выбор "Краснодара". Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперёд, находили свободные зоны. У нас равный баланс в личных встречах, а самым сложным в матчах с ЦСКА Гончаренко было противодействие их прессингу.

Плюс у Гончаренко много маленьких хитростей. Когда мы видели состав ЦСКА, не всегда понимали, будут они играть в пять или четыре защитника. На разминке они могли выходить в пять - видя это, мы объясняли, как прессинговать, когда встречать. Начинается игра - оказывается, что они играют в четыре. Видно, что Гончаренко очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи, буду переживать", - сказал 37-летний специалист.

Напомним, что Мусаев покинул "Краснодар" на прошлых выходных - в субботу он объявил о желании уйти в отставку, а в воскресенье клуб её утвердил.

Гончаренко возглавил "быков" 6 апреля, заключив контракт до июня 2023 года.

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