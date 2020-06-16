Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"

Теги краснодармурад мусаев

Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"

"Краснодар" в твиттере объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

Это назначение стало возможным благодаря зачислению 36-летнего специалиста в академию тренерского мастерства.

Сообщается, что Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию категории Pro.

Напомним, что Мусаев де-факто возглавляет "Краснодар" с 2018 года, однако из-за отсутствия у него лицензии главным тренером всё это время числился кто-то другой.

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