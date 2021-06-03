Мусаев отказался тренировать "Краснодар-2"

Фото твиттер "Краснодара"

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев отклонил предложение возглавить вторую команду "быков".

Причины такого решения 37-летнего специалиста пока неизвестны.

"Матч ТВ" сообщает, что новым тренером "Краснодара-2", вероятно, станет Александр Сторожук.

До апреля Мусаев работал с главной командой "Краснодара". Его заменил на этому посту Виктор Гончаренко.

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