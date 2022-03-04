Мусаев отказался возглавить "Краснодар"

Теги краснодармурад мусаевсабах

Мусаев отказался возглавить "Краснодар"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отказался возглавить клуб, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, специалист не хочет покидать азербайджанский "Сабах", который он в данный момент возглавляет.

Под руководством 38-летнего Мусаева "Сабах" провел восемь матчей, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Не пропустите: СМИ узнали о серьёзных финансовых проблемах "Краснодара". http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

"Интер" уничтожил аутсайдера Серии А, забив пять голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов