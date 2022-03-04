Мусаев отказался возглавить "Краснодар"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отказался возглавить клуб, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, специалист не хочет покидать азербайджанский "Сабах", который он в данный момент возглавляет.

Под руководством 38-летнего Мусаева "Сабах" провел восемь матчей, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Не пропустите: СМИ узнали о серьёзных финансовых проблемах "Краснодара". http://soccernews.ru