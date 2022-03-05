Мусаев отреагировал на информацию о предложении вернуться в "Краснодар"

Фото твиттер "Краснодара"

Наставник "Сабаха" Мурад Мусаев отрицает, что его звали обратно в "Краснодар".

"Мне звонил Галицкий и предлагал вернуться в "Краснодар"? Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю "Краснодару" сил и успехов в будущем", - сказал 38-летний специалист.

Мусаев возглавлял "Краснодар" до апреля 2021 года. "Сабах" заключил с ним контракт в октябре.

"Быки" идут на шестом месте в таблице РПЛ. Пост тренера команды на этой неделе покинул Даниэль Фарке.

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