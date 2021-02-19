Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением о поражении своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским "Динамо" (2:3).

"Динамо" хорошо прессингует в центре поля, мы были беспечны и за это поплатились. Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет игроков, которые хорошо играют на втором этаже. В этом матче позволили очень много создать у своих ворот, так быть не должно", - приводит слова Мусаева Sport24.

Ответный матч "Динамо" - "Краснодар" состоится в Загребе 25 февраля.