Мусаев отреагировал на слухи о конфликте Сафонова и Уткина с руководством "Краснодара"

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Мусаев отреагировал на слухи о конфликте Сафонова и Уткина с руководством "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заверил, что появившаяся информация о выводе из состава вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина из-за разногласий с руководством клуба не соответствует действительности.

По данным "СЭ", оба воспитанника "быков" хотели улучшения условий контракта, но получили отказ и потеряли место в основе.

"Считаю, что непрофессионально писать то, в чём вы не уверены. Уткин и Сафонов продлили контракты не так давно на улучшенных условиях. Они счастливы тому, сколько они получают и что находятся в клубе. Нет никакой проблемы. Не знаю, откуда идёт эта информация.

Вы все знаете, что Сафонов травмировался в Лондоне перед матчем с "Челси", у него травма сухожилия, требующая длительной реабилитации. У Уткина повреждение боковой связки колена, которое не даёт ему в полной мере тренироваться. Они оба в команде, проходят реабилитацию, скоро увидим их на поле", - сказал Мусаев.

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