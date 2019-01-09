Мусаев озвучил задачу "Краснодара" на вторую часть сезона

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев озвучил задачу своей команды на вторую часть сезона.

"Я буду краток. Не люблю громких слов. Мы приложим все силы, чтобы занять максимально высокое место. Что касается оценки за первую часть сезона, то я поставил бы четвёрку" - сказал Мусаев.

По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 1 очко.

Кроме того, "быки" пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с леверкузенским "Байером".

Не пропустите: Тренер "Краснодара" оценил первого зимнего новичка. | http://soccernews.ru