Мусаев озвучил задачу "Краснодара" на вторую часть сезона
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев озвучил задачу своей команды на вторую часть сезона.
"Я буду краток. Не люблю громких слов. Мы приложим все силы, чтобы занять максимально высокое место. Что касается оценки за первую часть сезона, то я поставил бы четвёрку" - сказал Мусаев.
По итогам 17 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" всего на 1 очко.
Кроме того, "быки" пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с леверкузенским "Байером".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10