Мусаев перейдет из "Зенита" в "Рубин"

Теги леон мусаевзенит санкт-петербургрубинтрансферы

Мусаев перейдет из "Зенита" в "Рубин""Рубин" и "Зенит" практически договорились о трансфере хавбека питерцев Леона Мусаева. По информации РБ Спорт, сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

Казанский клуб подпишет соглашение с 22-летним полузащитником на 4 или 4,5 года, утверждает "Матч-ТВ". "Зенит", в свою очередь, будет иметь возможность выкупить футболиста обратно. 

Напомним, Мусаев сыграл за "Зенит" 21 матч. В его активе 2 победы в чемпионате России, Кубка и Суперкубка страны в составе питерцев. Контракт с "Зенитом" истекает летом 2021 года.

В сезоне 2020/2021 полузащитник провел за "сине-бело-голубых" 5 игр, но не отметился голевыми действиями.

Не пропустите: Азмун может уйти из "Зенита" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

"Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов