Мусаев перейдет из "Зенита" в "Рубин"

"Рубин" и "Зенит" практически договорились о трансфере хавбека питерцев Леона Мусаева. По информации РБ Спорт, сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

Казанский клуб подпишет соглашение с 22-летним полузащитником на 4 или 4,5 года, утверждает "Матч-ТВ". "Зенит", в свою очередь, будет иметь возможность выкупить футболиста обратно.