Мусаев перейдет из "Зенита" в "Рубин"
"Рубин" и "Зенит" практически договорились о трансфере хавбека питерцев Леона Мусаева. По информации РБ Спорт, сумма трансфера составит 500 тысяч евро.
Казанский клуб подпишет соглашение с 22-летним полузащитником на 4 или 4,5 года, утверждает "Матч-ТВ". "Зенит", в свою очередь, будет иметь возможность выкупить футболиста обратно.
Напомним, Мусаев сыграл за "Зенит" 21 матч. В его активе 2 победы в чемпионате России, Кубка и Суперкубка страны в составе питерцев. Контракт с "Зенитом" истекает летом 2021 года.
В сезоне 2020/2021 полузащитник провел за "сине-бело-голубых" 5 игр, но не отметился голевыми действиями.
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