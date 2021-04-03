Мусаев подтвердил уход из "Краснодара"

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

Мурад Мусаев подтвердил свой уход с поста главного тренера "Краснодара".

"Сегодня была моя последняя игра во главе "Краснодара". После матча я обсудил с руководством свою отставку. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Думаю, команде необходимы перемены, новые эмоции и энергия.

Мне сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за его поддержку и доверие. Также огромное спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку вне зависимости от побед или поражений.

"Краснодар" - мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!" - цитирует Мусаева "Спорт-Экспресс".

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