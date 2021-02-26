Мусаев подвёл итоги еврокубковой кампании "Краснодара"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своих впечатлениях от выступления команды в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне.
"Быки" заняли третье место в группе ЛЧ с "Челси", "Севильей" и "Ренном", набрав 5 очков в 6 турах.
Благодаря этому краснодарцы попали в 1/16 финала ЛЕ, где дважды проиграли загребскому "Динамо" (2:3, 0:1).
"Если говорить в целом о кампании европейской, у нас был первый опыт в Лиге Чемпионов. Для нас был большой успех туда попасть, пройти квалификационные матчи. Там мы испытывали большие трудности с составом. Радует, что проявили характер и смогли выйти из группы. И сейчас состав более или менее стабилизировался, и на матчи с "Динамо" были большие надежды. Это очень сильно нас расстроило", - сказал Мусаев.
Не пропустите: "Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 25 февраля
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы
-
"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет
-
"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"
Лента новостей
-
Мусаев подвёл итоги еврокубковой кампании "Краснодара"
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 25 февраля
-
Определена дата жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Реал Сосьедад"
-
Киевское "Динамо" вышло в 1/8 Лиги Европы
-
"Краснодар" вылетел из Лиги Европы. Российских клубов в еврокубках в этом сезоне больше нет
-
"Рома" и "Милан" вышли в 1/8 Лиги Европы
-
У Осимхена проблемы с памятью
-
В "Спартаке" рассказали, как идет поиск нового главного тренера
-
"Манчестер Сити" может предложить более 100 млн фунтов за двух игроков "Боруссии"
-
Обамеянг высказался о победе над "Бенфикой"
-
"Ростов" и "Уфа" обменялись футболистами
-
Губерниев ярко отреагировал на желание Промеса получить российское гражданство
-
"Наполи" победил, но вылетел из Лиги Европы
-
"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"
-
Донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы
-
Лингард озвучил причину успешного старта в "Вест Хэме"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4