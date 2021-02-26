Мусаев подвёл итоги еврокубковой кампании "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своих впечатлениях от выступления команды в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне.

"Быки" заняли третье место в группе ЛЧ с "Челси", "Севильей" и "Ренном", набрав 5 очков в 6 турах.

Благодаря этому краснодарцы попали в 1/16 финала ЛЕ, где дважды проиграли загребскому "Динамо" (2:3, 0:1).

"Если говорить в целом о кампании европейской, у нас был первый опыт в Лиге Чемпионов. Для нас был большой успех туда попасть, пройти квалификационные матчи. Там мы испытывали большие трудности с составом. Радует, что проявили характер и смогли выйти из группы. И сейчас состав более или менее стабилизировался, и на матчи с "Динамо" были большие надежды. Это очень сильно нас расстроило", - сказал Мусаев.

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