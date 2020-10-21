Мусаев подвел итоги матча "Краснодара" в Лиги Чемпионов против "Ренна"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о ничейном результате команды а матче 1-го тура группового этапа с "Ренном" (1:1).

Отметим, специалист пропустил эту встречу, так как лечится от ангины.

"С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья - хороший результат. Первый тайм был хорошего содержания, концовку немного отдали сопернику. Не смогли произвести те замены, которые могли бы сделать. Но в целом, учитывая, что мы играли с четырьмя защитниками - два в атаке, два в обороне на флангах - результат приемлемый для дебютного матча. Ребята молодцы.

На последней тренировке было видно, как ребята собраны, сконцентрированы. Сейчас мы понимали, что другого выхода нет. Можно плакаться, что кого-то не хватает, мы такие бедные, но нужно работать и терпеть", - сказал Мусаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.

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