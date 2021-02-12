Мусаев получил дисквалификацию. УЕФА отклонили апелляцию "Краснодара"

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Мусаев получил дисквалификацию. УЕФА отклонили апелляцию "Краснодара"Официальный сайт УЕФА сообщает, что апелляцию "Краснодара" по поводу дисквалификации главного тренера команды Мурада Мусаева была отклонена.

Напомним, клуб и специалист были наказаны за несвоевременное начало матча с "Челси" 8 декабря. "Краснодар" получил штраф в 15 тысяч евро, а Мусаев дисквалифицирован на один матч еврокубков с испытательным сроком в один год. 

Следующую игру в еврокубках "Быки" проведут 18 февраля. В этот день состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо".

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