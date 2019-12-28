Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона

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Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги выступления своей команды в первой части текущего сезона.

"Если по пятибалльной шкале, то где-то между "четвёркой с минусом" и "тройкой с плюсом". Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями - уходом и травмами ключевых футболистов - изначально понимали, что сезон получится очень непростым. Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает", - сказал Мусаев.

В активе "Краснодара" по итогам 19 туров РПЛ 35 очков, от лидера первенства "Зенита" южане отстают на 10 баллов. Из Кубка России "быков" на стадии 1/16 финала выбил "Нижний Новгород". Из Лиги Европы команда вылетела, заняв третье место в группе с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором".

Не пропустите: Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара". | http://soccernews.ru
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