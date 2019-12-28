Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги выступления своей команды в первой части текущего сезона.
"Если по пятибалльной шкале, то где-то между "четвёркой с минусом" и "тройкой с плюсом". Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями - уходом и травмами ключевых футболистов - изначально понимали, что сезон получится очень непростым. Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает", - сказал Мусаев.
В активе "Краснодара" по итогам 19 туров РПЛ 35 очков, от лидера первенства "Зенита" южане отстают на 10 баллов. Из Кубка России "быков" на стадии 1/16 финала выбил "Нижний Новгород". Из Лиги Европы команда вылетела, заняв третье место в группе с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором".
Не пропустите: Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15