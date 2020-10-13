Мусаев признался, что хотел видеть в "Краснодаре" Далера Кузяева

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Мусаев признался, что хотел видеть в "Краснодаре" Далера Кузяева

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что хотел бы, чтобы полузащитник Далер Кузяев перешел в стан южан.

Напомним, с 2017 года футболист играл в "Зените". В августе у футболиста истек срок контракта с клубом и ряд клубов стали проявлять к Кузяеву интерес. Позже стало известно о том, что футболист подписал новый контракт с петербургским клубом.

"Краснодар" не подошел Кузяеву или Кузяев "Краснодару"? Сформулирую поточнее. Не отказался бы от футболиста уровня Кузяева. Как и от самого Кузяева. Но он выбрал другой клуб.

На выбор Кузяева оказал влияние финансовый фактор? Не хотелось бы комментировать. Он - игрок "Зенита", остальное в прошлом", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

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