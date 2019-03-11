Мусаев прокомментировал матч "Краснодара" с "Оренбургом"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о ничейном результате в матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2). Об этом сообщает "Р-Спорт".

"У нас был ряд хороших моментов в первом тайме. Мы быстро двигали мяч, должны были забивать пенальти и те моменты, которые создали. Но когда ты проводишь большую часть времени в атаке, тяжело действовать в защите, чувствуется определенная нервозность. После пропущенного мяча мы добавили в агрессии, движении, забили два мяча и не должны были отдавать инициативу сопернику. Нам стоило держать мяч и искать возможности забить третий гол. Мы этого не сделали и пропустили второй гол со стандарта", - сказал Мусаев.

"Краснодар" располагается на 2 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.

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