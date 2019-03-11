Мусаев прокомментировал матч "Краснодара" с "Оренбургом"
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о ничейном результате в матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2). Об этом сообщает "Р-Спорт".
"У нас был ряд хороших моментов в первом тайме. Мы быстро двигали мяч, должны были забивать пенальти и те моменты, которые создали. Но когда ты проводишь большую часть времени в атаке, тяжело действовать в защите, чувствуется определенная нервозность. После пропущенного мяча мы добавили в агрессии, движении, забили два мяча и не должны были отдавать инициативу сопернику. Нам стоило держать мяч и искать возможности забить третий гол. Мы этого не сделали и пропустили второй гол со стандарта", - сказал Мусаев.
"Краснодар" располагается на 2 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
Не пропустите: "Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11