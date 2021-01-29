Мусаев прокомментировал переход из "Зенита" в "Рубин"
Полузащитник Леон Мусаев поделился впечатлениями в связи с трансфером из питерского "Зенита" в казанский "Рубин".
Напомним, что сумма сделки составила 0,5 миллиона евро, а сам футболист подписал с новым клубом пятилетний контракт.
"Появился вариант с "Рубином", и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры. Почему именно "Рубин"? Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. "Рубин" - хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось.
Конечно, я немного расстроен из-за того, что покидаю Петербург. Я очень стремился к этому - играть в главной команде, очень долго к этому шёл, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали меня, подбадривали. Хотел бы поблагодарить руководство "Зенита", весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб "Зенита-2", молодёжки "Зенита". И огромное спасибо Академии футбольного клуба "Зенит" за то, что она мне дала возможность играть здесь", - сказал Мусаев.
Не пропустите: Уткин высказался о переходе Мусаева из "Зенита" в "Рубин". | http://soccernews.ru
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