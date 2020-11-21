Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Тамбовом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против "Тамбова".

"Быки" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Реми Кабелла в начале встречи.

"После паузы на матчи сборных всегда игры получаются скомканными. Игроки находятся в разном состоянии. Ещё тяжело, когда ты готовишься к игре с одними игроками, а играешь с другими. Некоторые игроки только зашли в общую группу, но не могли тренироваться с командой.

Мы контролировали ход игры, создали много моментов, мяч всегда был у нас. Нам нужно было забивать второй гол, чтобы игра стала спокойнее. Мы не смогли сделать этого. Мы заработали удаление в концовке встречи. Она прошла с определённым нервом. Я не могу вспомнить моментов у наших ворот. Главное - что мы довели дело до победы", - сказал Мусаев.

Во вторник "Краснодар" примет "Севилью" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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