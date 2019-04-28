Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА

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Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).

"ЦСКА оказывал давление, однако мы хорошо отыграли в защите. Сейчас важно следить за дисциплиной и организованностью команды. Победа над ЦСКА - глоток воздуха для нас", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

Напомним, что за 4 тура до конца чемпионата "Краснодар" идет на третьем месте и отстает от "Локомотива", идущего на втором месте, на три очка.

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