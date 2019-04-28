Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).
"ЦСКА оказывал давление, однако мы хорошо отыграли в защите. Сейчас важно следить за дисциплиной и организованностью команды. Победа над ЦСКА - глоток воздуха для нас", - приводят слова Мусаева российские СМИ.
Напомним, что за 4 тура до конца чемпионата "Краснодар" идет на третьем месте и отстает от "Локомотива", идущего на втором месте, на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16