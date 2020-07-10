Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Рубина"

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Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Рубина"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что казанцы победили со счётом 1:0. Южане, в свою очередь, довели безвыигрышную серию до трёх матчей.

"Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере. Мы позволили сопернику забить и играть по счёту. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получилось. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова", - сказал Мусаев.

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