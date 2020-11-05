Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Севильи"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".
Напомним, что "быки" вели со счётом 2:0 к 21-й минуте, однако умудрились в итоге потерпеть поражение, играя весь второй тайм в большинстве.
"Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трёх очков. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание - это была главная ошибка", - сказал Мусаев.
Для "Краснодара" это четвёртый проигранный матч подряд, до повторения клубного антирекрда - одно поражение.
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