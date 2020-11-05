Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Севильи"

Теги мурад мусаевкраснодарсевилья

Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Севильи"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, что "быки" вели со счётом 2:0 к 21-й минуте, однако умудрились в итоге потерпеть поражение, играя весь второй тайм в большинстве.

"Мы эту победу подарили сопернику сами. Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти нюансы лишили нас трёх очков. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание - это была главная ошибка", - сказал Мусаев.

Для "Краснодара" это четвёртый проигранный матч подряд, до повторения клубного антирекрда - одно поражение.

Не пропустите: Семак прокомментировал результат матча "Зенит" - "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шапи раскритиковал игроков "Краснодара" после поражения от "Севильи"

Шапи раскритиковал игроков "Краснодара" после поражения от "Севильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов