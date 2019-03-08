Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" в матче с "Валенсией"
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о проигрыше команды в матче с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:2). Об этом сообщает "Чемпионат".
"Мы увидели "Валенсию" в её лучшем виде. Совершали то, что нельзя было делать, пропускали опасные атаки и получили такой результат в первом тайме. В перерыве поговорили на повышенных тонах, обсудили наши ошибки. Во втором тайме сумели прибавить в игре и забить гол, который, надеюсь, поможет нам во втором матче", - сказал Мусаев.
Ответная встреча 1/8 финала "Краснодара" с "Валенсией" состоится в России 14 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11