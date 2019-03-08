Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" в матче с "Валенсией"

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о проигрыше команды в матче с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы (1:2). Об этом сообщает "Чемпионат".



"Мы увидели "Валенсию" в её лучшем виде. Совершали то, что нельзя было делать, пропускали опасные атаки и получили такой результат в первом тайме. В перерыве поговорили на повышенных тонах, обсудили наши ошибки. Во втором тайме сумели прибавить в игре и забить гол, который, надеюсь, поможет нам во втором матче", - сказал Мусаев.

Ответная встреча 1/8 финала "Краснодара" с "Валенсией" состоится в России 14 марта.

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