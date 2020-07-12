Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"

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Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал крупную победу своей команды над "Уралом" (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.

"Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.

"Урал" не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места", - цитирует Мусаева ютуб-канал РПЛ.

"Краснодар" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" располагается на 2 позиции.

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