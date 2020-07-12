Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал крупную победу своей команды над "Уралом" (3:0) в матче 28-го тура РПЛ.
"Мы рады, что смогли добиться победы после ряда матчей, в которых удача отворачивалась от нас. Рад содержанию игры. И рад, что во втором тайме мы не остановились, а смогли увеличить темп, забили красивые мячи, разыгрывали красивые комбинации.
"Урал" не отсиживается в обороне, с ними всегда приятно играть. Они и сами атакуют, и дают атаковать соперникам. Зрители увидели красивый матч. Победа для нас была важна и с психологической точки зрения, и с турнирной. Мы в гонке за самые высокие места", - цитирует Мусаева ютуб-канал РПЛ.
"Краснодар" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" располагается на 2 позиции.
Не пропустите: "Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ПСЖ разгромил "Гавр" в товарищеской встрече. В матче было забито 9 голов
-
"Борнмут" уверенно обыграл "Лестер" в матче АПЛ
-
Мусаев прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Уралом"
-
Данил Круговой: "Будем болеть за "Зенит" в Кубке и идти к своей цели"
-
"Парма" и "Болонья" сыграли вничью, "Сампдория" обыграла "Удинезе" и другие итоги матчей Серии А
-
"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере
-
АЕК Карреры обыграл "Панатинаикос" в чемпионате Греции
-
Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"
-
Моуринью прокомментировал победу "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом"
-
Слуцкий - о матче с ЦСКА: "У меня было другое состояние, нежели в любой другой игре"
-
Талалаев признался, что игроки "Крыльев Советов" расслабились
-
"Чемпионат": защитник "Ливерпуля" может перейти в "Зенит"
-
Чалов рассказал, что игроки ЦСКА очень обрадовались возвращению Гончаренко
-
Карпин критично высказался об РПЛ
-
Кикнадзе встретился с болельщиками "Локомотива"
-
"Бавария" нацелилась на скандального хавбека "Тоттенхэма"
-
Эсекьель Гарай попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
-
"Динамо" победило "Крылья Советов", забив два гола с пенальти
-
"Оренбург" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22