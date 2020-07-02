Мусаев прокомментировал результат матча с "Ростовом"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о матче против "Ростова" (1:1).
"Мы отлично начали игру. Хорошо контролировали мяч, создавали моменты, забили. Под конец тайма начали играть от обороны, но не нужно было останавливаться. После перерыва мы также хорошо начали. У нас были моменты, чтобы забить еще.
К сожалению, в конце матча мы отдали инициативу. Соперник сильно давил на нас и смог сравнять счет. Мы разочарованы итогом матча, однако по самоотдаче претензий нет. Ребята сделали все, что могли," - заявил Мусаев.
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