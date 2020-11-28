Мусаев прокомментировал травму Вильены

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о степени серьёзности повреждения полузащитника Тонни Триндаде де Вильены.

"Сейчас трудно говорить о травме Вильены. Он пока не может ходить, ему потребуется операция", - сообщил Мусаев.

25-летний голландец травмировался во время матча с "Химками" (0:1) в результате столкновения с Владимиром Дядюном.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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