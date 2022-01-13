Мусаев прокомментировал тренерские перестановки в "Краснодаре"

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Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев поделился мнением о назначении Даниэля Фарке в "Краснодар", в котором он работал ранее.

– Детально я не знаю, как работает Фарке, но, думаю, что он – сильный тренер. Несколько раз выводил "Норвич" из Чемпионшипа – очень сложного чемпионата, уровень которого, возможно, выше, чем РПЛ.

Несколько лет Фарке работал в "Боруссии" времен Тухеля, насколько я понимаю, они единомышленники. Надеюсь, у Фарке получится построить атакующий футбол и добиться результата в "Краснодаре". Желаю ему успехов.

– Как относитесь к критике Сергея Галицкого за решения по тренерам?

– Уверен, ему нет никакого дела о слова окружающих. Назначил он молодого Мусаева, все говорят: "Сошел с ума". Назначил опытного Гончаренко: "Назначь иностранца". Назначил иностранца из АПЛ – говорят, что опять плохой выбор. Невозможно всем угодить.

Зимой "Краснодар" усилился двумя сильными игроками, должен вернуться Вандерсон. Есть время для подготовки к чемпионату, адаптации тренера и игроков.

Осталось много работать – и все получится, – сказал Мусаев.

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