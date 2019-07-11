Мусаев раскритиковал новый лимит на легионеров в РПЛ

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев выразил недовольство новым форматом лимита на легионеров в чемпионате России.

Напомним, что до конца следующего сезона ограничения будут касаться количества иностранцев на поле - не более 6.

Начиная с кампании 2020/21, лимит будет касаться заявки. Формула выбрана следующая - 8 легионеров + 17 россиян.

"Я не думаю о том, мешает лимит или нет. Иногда может быть такое, что игроки попадают в состав не по спортивному принципу. Например, когда легионер сильнее российского игрока, но из-за лимита должен играть россиянин. В нашей команде это не ощущается так остро.

Лимит есть, и мы к нему уже привыкли. Я считаю, что новый лимит ещё хуже старого. Раньше в составе могло быть 6 легионеров, а сейчас на чемпионат может быть 8. Можно заявить 8 легионеров, 2–3 травмируются - останется 5. Считаю, что это не оптимально. Считаю, что его вообще нужно убрать. Не вижу в этом проблемы для сборной, потому что только в максимальной конкуренции игроки будут становиться лучше. Когда он будет играть не из-за лимита, а потому что он просто сильнее", - сказал Мусаев.

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