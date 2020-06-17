Мусаев рассказал о целях "Краснодара" в РПЛ

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Мусаев рассказал о целях "Краснодара" в РПЛ

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о целях команды на остаток сезона РПЛ.

Розыгрыш возобновится 19 июня.

"Если мы будем в тройке, то это будет хорошо. Но, конечно, будем бороться за самые высокие места. Мы идем вровень с "Локомотивом", только по дополнительным показателям им уступаем. Будем делать все, чтобы забраться максимально вверх.

Можно ли бороться с "Зенитом"? Да, конечно, со всеми можно бороться. Я не вижу проблем. Уровень чемпионата России ровный. Да, есть команды, которые сильнее и слабее, но играть можно со всеми, тем более нам. И не просто играть, а побеждать", - рассказал тренер в программе "Футбол России".

"Краснодар" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Напомним, Мусаев де-факто возглавляет "Краснодар" с 2018 года, однако из-за отсутствия у него лицензии главным тренером всё это время были другие специалисты.

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