Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе Вагнера Лава в "Сабах"

Фото сайт "Мидтъюлланда"

Наставник азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев признался, что работал над подписанием бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

"Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушёл в Данию", - цитирует Мусаева Azerisport.

Напомним, что 37-летний бразилец около двух месяцев был свободным агентом, а в январе заключил контракт с датским "Мидтъюлландом".

Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

Не пропустите: Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд". | http://soccernews.ru