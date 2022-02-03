Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе Вагнера Лава в "Сабах"
Фото сайт "Мидтъюлланда"
Наставник азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев признался, что работал над подписанием бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.
"Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушёл в Данию", - цитирует Мусаева Azerisport.
Напомним, что 37-летний бразилец около двух месяцев был свободным агентом, а в январе заключил контракт с датским "Мидтъюлландом".
Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
Не пропустите: Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Деспотович прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"
-
Гринвуд обеспокоен своей безопасностью после выхода на свободу под залог
-
"Барселона" пытается переманить лидера "Интера"
-
Соболев ответил, когда перестанет симулировать
-
Чалов определился с игровым номером в "Базеле"
-
Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей
-
Луис Адриано договорился с новым клубом
-
Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале"
-
Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе Вагнера Лава в "Сабах"
-
Карпин не позвал Соболева на встречу кандидатов в сборную России
-
Березуцкий прокомментировал переход Чалова из ЦСКА в "Базель"
-
"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"
-
"Реал" нацелился на защитника "Тоттенхэма"
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона
-
"Лион" заинтересован в хавбеке "Баварии"
-
Йоахим Лёв договорился с турецким клубом
-
Стало известно, когда Кавани определится со своим будущим
-
В ПСЖ сделали прогноз на участие Неймара в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 2 февраля
-
Четыре топ-клуба поборются за Дибалу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Карабах
|20
|45
|2
|Нефтчи
|20
|37
|3
|Интер Баку
|20
|30
|4
|Сумгаит
|20
|23
|5
|Zirə
|20
|23
|6
|Sabah
|20
|21
|7
|Səbail
|20
|20
|8
|Габала
|20
|19