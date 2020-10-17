Мусаев рассказал о травме Классона

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о травме хавбека команды Виктора Классона.

"У Классона проблемы с приводящей мышцей, скорее всего, серьезная травма", - заявил Мусаев.

Отметим, что Классон травмировался в игре 11-го тура РПЛ с "Рубином" (3:1).

В текущем сезоне Классон провел 10 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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