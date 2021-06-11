Мусаев рассказал о желании поработать за границей

Фото твиттер "Краснодара"

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев признался, что у него были переговоры с двумя иностранными клубами.

"Мне было бы интересно поработать за границей. Я встречался с президентом одного клуба, они в последнее время выступали в группе Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Там достаточно серьёзный проект, но, к сожалению, не срослось. Были разговоры ещё в одном клубе. Я бы всё оставил, попробовал это, как бы такой экстремальный момент.

В России я никого не рассматривал, были разные звонки, но я говорил, что если останусь в России, то буду дома - в Краснодаре. Сейчас понимаю, что мне нужно заняться поисками. Предложения из западной Европы или восточной? Это не топ-5", - сказал 37-летний специалист.

Мусаев возглавлял "Краснодар" до начала апреля. Его заменил на этому посту Виктор Гончаренко.

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