Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался по поводу предстоящего матча плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов против ПАОКа.
"Обеим командам остался один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель. Завтра будет большой матч, который мы ждем с нетерпением. Только в играх такого накала, с соперником такого высокого уровня мы можем увидеть свой уровень. Мы давно ждали этот матч. Завтра предстоит интересная, упорная борьба на каждом метре поля. Ждем с нетерпением. Завтра будет важный день и в истории нашего клуба.
В игре с ПАОКом важно играть быстро, важны переходные фазы. Переход из атаки в оборону и наоборот будет ключевым моментом. Просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. ПАОК хорошо перекрывает свободные зоны, обороняясь в системе "5-4-1". Только быстрая игра может принести преимущество на определенном участке поля, создание свободных зон и моменты для обострения игры.
Как настраиваю игроков? У нас нет повода переоценивать себя. В чемпионате России мы не набрали столько очков, сколько планировали. Последний матч не должен вводить никого в заблуждение. Да, мы сыграли хорошо и забили хорошие мячи, но это всего лишь одна игра, которую мы уже давно забыли. Все наши мысли только о ПАОКе. Целая группа наших лидеров возвращается после длительного отсутствия. Для нас важна каждая игра, чтобы мы улучшали взаимодействия и взаимопонимание. Чемпионат России и все, что было до этого, мы забыли. Все наши мысли - только о завтрашней игре", - цитирует Мусаева Sport24.
Первый матч команд состоится на стадионе "Краснодара" 22 сентября. Ответная встреча пройдет в Греции 30 сентября.
А еще: Хавбек "Краснодара" Кабелла рассказал, кто из футболистов его вдохновлял | http://soccernews.ru
главное
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
Лента новостей
-
"МЮ" интересуется трансферной целью "Локомотива" Таллесом
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Рубином"
-
Видаль объявил об уходе из "Барселоны"
-
Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду
-
Спортивный директор "Химок" Егоров вслед за Гунько покинул клуб
-
Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
-
РБК: Черевченко возглавит "Химки"
-
"Ливерпуль" не планирует больше никого покупать в нынешнее трансферное окно
-
"Химки" объявили об отставке Гунько
-
"Грустно, что так сыграли с "конями". Ефремов высказался о московском дерби
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Спартак" мне понравился, мы тоже играли достойно"
-
Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК
-
Моуринью рассказал, когда Бэйл сможет дебютировать за "Тоттенхэм"
-
Дортмундская "Боруссия" потеряла Торгана Азара на несколько недель
-
Кавани может продолжить карьеру в "Реале". Агенты ведут переговоры с клубом
-
Защитник "Ливерпуля" Матип пропустит три недели из-за травмы
-
Газизов: "Спартак» всегда предлагал контракт Рассказову. Все будет нормально"
-
Суарес покидает "Барселону". Стороны договорились о расторжении контракта
-
Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по ТВ-правам
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4