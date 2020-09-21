Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов

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Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - ПАОК в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался по поводу предстоящего матча плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов против ПАОКа.

"Обеим командам остался один шаг до группового этапа Лиги чемпионов. Это большая цель. Завтра будет большой матч, который мы ждем с нетерпением. Только в играх такого накала, с соперником такого высокого уровня мы можем увидеть свой уровень. Мы давно ждали этот матч. Завтра предстоит интересная, упорная борьба на каждом метре поля. Ждем с нетерпением. Завтра будет важный день и в истории нашего клуба.

В игре с ПАОКом важно играть быстро, важны переходные фазы. Переход из атаки в оборону и наоборот будет ключевым моментом. Просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. ПАОК хорошо перекрывает свободные зоны, обороняясь в системе "5-4-1". Только быстрая игра может принести преимущество на определенном участке поля, создание свободных зон и моменты для обострения игры.

Как настраиваю игроков? У нас нет повода переоценивать себя. В чемпионате России мы не набрали столько очков, сколько планировали. Последний матч не должен вводить никого в заблуждение. Да, мы сыграли хорошо и забили хорошие мячи, но это всего лишь одна игра, которую мы уже давно забыли. Все наши мысли только о ПАОКе. Целая группа наших лидеров возвращается после длительного отсутствия. Для нас важна каждая игра, чтобы мы улучшали взаимодействия и взаимопонимание. Чемпионат России и все, что было до этого, мы забыли. Все наши мысли - только о завтрашней игре", - цитирует Мусаева Sport24.

Первый матч команд состоится на стадионе "Краснодара" 22 сентября. Ответная встреча пройдет в Греции 30 сентября.

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