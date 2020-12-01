Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - "Ренн" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном".
"С точки зрения определения того, кто выйдет в евровесну - ключевой матч. Конечно, наши силы направлены на эту игру. Настрой максимальный. Нет времени жить вчерашним днем - "Химки", "Севилья". Мы это забыли. В спорте бывают сложные моменты. Наши мысли только о "Ренне" и как пройти дальше в Европу.
Да, посмотрел много матчей. Глобальных изменений мы не увидели, команда играет мощно. Обладает рядом сильных футболистов. В последних матчах играет зло, с преимуществом. В том же матче с "Челси" не заслуживала поражение. Думаю, будут дополнительно мотивирована.
Я не хотел бы говорить о наших потерях. Увидите завтра", - цитирует Мусаева "СЭ".
Матч "Краснодар" - "Ренн" запланирован на среду, 2 декабря. Начало - в 20.55 (мск).
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