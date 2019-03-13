Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча с "Валенсией"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о предстоящем матче его команды с "Валенсией" в 1/8 финала Лиги Европы и выразил надежду о совершении камбэка. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Девять матчей без побед" звучит неприятно. В чемпионате России у нас восемь матчей без поражений. В Лиге Европы мы прошли в 1/8 финала, сыграли вничью с "Байером", для нас этот результат равносилен победе. По цифрам это не очень приятно, но хочу ответить, что если брать начало сезона, там было не лучшее качество игры с нашей стороны. Сейчас мы показываем яркий футбол, по организации мы сделали большой шаг вперед. Я считаю, что из этих девяти матчей мы должны были выиграть четыре, но так сложилось, что мы не победили. Фундамент всего - качество игры, оно есть, и это обнадеживает. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков победами", - сказал Мусаев.
В первой встрече "Краснодар" проиграл "Валенсии" (1:2). Ответный матч состоится 14 марта в Краснодаре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11