Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча с "Валенсией"

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Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча с "Валенсией"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о предстоящем матче его команды с "Валенсией" в 1/8 финала Лиги Европы и выразил надежду о совершении камбэка. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Девять матчей без побед" звучит неприятно. В чемпионате России у нас восемь матчей без поражений. В Лиге Европы мы прошли в 1/8 финала, сыграли вничью с "Байером", для нас этот результат равносилен победе. По цифрам это не очень приятно, но хочу ответить, что если брать начало сезона, там было не лучшее качество игры с нашей стороны. Сейчас мы показываем яркий футбол, по организации мы сделали большой шаг вперед. Я считаю, что из этих девяти матчей мы должны были выиграть четыре, но так сложилось, что мы не победили. Фундамент всего - качество игры, оно есть, и это обнадеживает. Надеюсь, что в ближайшее время мы порадуем болельщиков победами", - сказал Мусаев.

В первой встрече "Краснодар" проиграл "Валенсии" (1:2). Ответный матч состоится 14 марта в Краснодаре.

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