Мусаев рассказал, вмешивался ли Галицкий в его работу в "Краснодаре"

Фото "Чемпионат" / Сергей Апенькин

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев заверил, что владелец клуба Сергей Галицкий не навязывал ему своё мнение по селекционным и другим вопросам, которые касались управления командой.

"Я не воспринимаю такие разговоры всерьёз. Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнётся хаос. Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены. Мы обсуждали с Галицким эти разговоры - только смеялись", - сказал 37-летний специалист.

Напомним, что Мусаев покинул "Краснодар" на прошлых выходных - в субботу он объявил о желании уйти в отставку, а в воскресенье клуб её утвердил. У руля "быков" его сменил Виктор Гончаренко.

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