Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара"

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, есть ли в планах клуба усиление состава во время зимнего трансферного окна.

"Планируются ли зимой трансферы на вход? Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода. Кто может уйти? Понимаю, что есть ряд футболистов, получающих меньше практики, чем они хотели бы. Сегодня у клуба есть несколько предложений, над которыми мы размышляем. Обойдёмся без конкретики. И если поймём, что трансфер пойдёт на пользу игроку, тогда возможно всё", - сказал Мусаев.

Напомним, что летом "быки" потратили на новичков более 30 миллионов евро.

Сегодня стало известно о продаже воспитанника клуба Ивана Игнатьева в "Рубин". По неофициальной информации, сумма сделки составила 7 миллионов евро.

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