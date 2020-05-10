Мусаев сказал, что "Краснодар" поддерживает идею с завершением чемпионата России

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Мусаев сказал, что "Краснодар" поддерживает идею с завершением чемпионата России

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сказал, что клуб полностью поддерживает решение досрочно завершить сезон РПЛ.

"Конечно, без футбола скучаем. С нетерпением ждем возможности заниматься любимым делом. Наш клуб полностью выступает за то, чтобы чемпионат был доигран.

Каждому футболисту дали домашнее задание, идет процесс контроля. Надеюсь, 3 недели хватит, когда мы соберемся в полном составе. У кого-то есть возможность работать с мячом, совершать пробежки.

Расширение РПЛ до 18 команд? Я не против. Чем больше игр, тем лучше", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

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