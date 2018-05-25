Мусаев: "Смолов покинет "Краснодар" только в том случае, если получит очень серьезный вызов"

Теги краснодарфедор смоловмурад мусаев

Мусаев: "Смолов покинет "Краснодар" только в том случае, если получит очень серьезный вызов"Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался по будущему форварда своей команды Федора Смолова.

"Федя сказал мне, что он счастлив в "Краснодаре" и проводит здесь лучшие годы в карьере. Можно сказать, здесь он - как дома. Смолова все устраивает, его любят болельщики. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, Федя покинет "Краснодар" только в том случае, если получит очень серьезный вызов. Глупо говорить, что мы можем безболезненно заменить Федю. Это один из самых результативных игроков последних лет в чемпионате России. Конечно, зависимость есть", - цитирует наставника "быков" sport24.ru.

Напомним, в сборной России отчитались о состоянии Смолова. | soccernews.ru

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