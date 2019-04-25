Мусаев: "В целом мы еще не до конца восстановились после матча с "Зенитом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о матче 25-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1).

Специалист отметил, что многие значимые игроки сейчас травмированы. Также он сказал, что в первом тайме его команда показывала не лучшую игру.

"В целом мы еще не до конца восстановились после матча с "Зенитом". Не хватало эмоций. "Ахмат" - качественная команда. Играть в Грозном всем тяжело. Считаю, ничейный счет закономерный и отражает происходившее на поле", - заявил тренер.

"Краснодар", набрав 43 балла, занял 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", имея в активе 34 очка расположился на 9 позиции.

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