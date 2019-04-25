Мусаев: "В целом мы еще не до конца восстановились после матча с "Зенитом"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о матче 25-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1).
Специалист отметил, что многие значимые игроки сейчас травмированы. Также он сказал, что в первом тайме его команда показывала не лучшую игру.
"В целом мы еще не до конца восстановились после матча с "Зенитом". Не хватало эмоций. "Ахмат" - качественная команда. Играть в Грозном всем тяжело. Считаю, ничейный счет закономерный и отражает происходившее на поле", - заявил тренер.
"Краснодар", набрав 43 балла, занял 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат", имея в активе 34 очка расположился на 9 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13