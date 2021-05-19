Мусаев вернется в "Краснодар"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев возглавит "Краснодар-2", сообщает Evrostavka.
По сведениям источника, Мусаеву были готовы предложить должность в структуре клуба сразу после увольнения с поста наставника "Краснодара", но специалист решил взять паузу.
37-летний Мусаев работает в структуре "Краснодара" с 2005 года. В 2020 году он возглавил главную команду, занял с ней третье место в Российской Премьер-Лиги и пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. В апреле 2021 года Мусаев был отправлен в отставку после серии неудоволетворительных результатов, среди которых были поражения от "Спартака" (1:6) и "Ахмата" (0:5).
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