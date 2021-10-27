Мусаев возглавит худший клуб чемпионата Азербайджана

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Российский тренер Мурад Мусаев в ближайшее время возглавит азербайджанский "Сабах", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, специалист согласился стать тренером бакинцев и уже побывал на базе клуба. Вскоре он подпишет с клубом контракт.

Стоит отметить, что "Сабах", набрав в 8 турах 4 очка, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Напомним, 37-летний Мусаев с лета 2018-го по апрель 2021 года тренировал "Краснодар".

Не пропустите: Галицкий оценил работу Мусаева на посту главного тренера "Краснодара". | http://soccernews.ru