Мусаев высказался о доверии Галицкого

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью для Sports.ru рассказал об эмоциях после ухода со своего поста.

– Перенесемся в начало апреля. Вы поговорили с Галицким, пожали руки, вышли – что было после?

– Я приехал домой. Сергей Николаевич мне набрал, мы еще раз поговорили какое-то время. Потом я поговорил со своей женой.

Я понимал, что не смогу заснуть в эту ночь, но дома оставаться не хотел. Сел в машину и поехал прокатиться. И мне стали звонить друзья мои, когда об этом все узнали. Приехал один друг, второй, мы прошлись по району моего детства, вспомнили молодость, посмеялись, не говорили вообще о футболе. Я уже поздно-поздно ночью приехал домой и заснул. И с утра началась новая жизнь.

Ощущаю себя не очень хорошо. Это неприятные чувства, когда ты столько лет провел вместе, это было твоим домом, и сейчас надо идти дальше одному. Это сложно.

Буду благодарен всю жизнь за тот шанс, который он мне дал, вряд ли какой-либо другой президент решился на это. Да, я сам дал повод, чтобы мне дали шанс. У меня была очень крутая молодежная команда, мы все выигрывали – современный и мощный футбол. Я заслужил этот шанс, но не каждый осмелился мне его дать.

Сергею Николаевичу я за это буду всегда благодарен, но я тоже отдавал всего себя клубу все 10 лет. Мы добились и хороших результатов, и заработали хорошие деньги. Я думаю, что полностью отплатил за то доверие, которое было ко мне, – заявил специалист.

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