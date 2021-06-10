Мусаев высказался о доверии Галицкого

Теги краснодармурад мусаев

Мусаев высказался о доверии ГалицкогоФото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью для Sports.ru рассказал об эмоциях после ухода со своего поста.

– Перенесемся в начало апреля. Вы поговорили с Галицким, пожали руки, вышли – что было после?

– Я приехал домой. Сергей Николаевич мне набрал, мы еще раз поговорили какое-то время. Потом я поговорил со своей женой.

Я понимал, что не смогу заснуть в эту ночь, но дома оставаться не хотел. Сел в машину и поехал прокатиться. И мне стали звонить друзья мои, когда об этом все узнали. Приехал один друг, второй, мы прошлись по району моего детства, вспомнили молодость, посмеялись, не говорили вообще о футболе. Я уже поздно-поздно ночью приехал домой и заснул. И с утра началась новая жизнь.

Ощущаю себя не очень хорошо. Это неприятные чувства, когда ты столько лет провел вместе, это было твоим домом, и сейчас надо идти дальше одному. Это сложно.

Буду благодарен всю жизнь за тот шанс, который он мне дал, вряд ли какой-либо другой президент решился на это. Да, я сам дал повод, чтобы мне дали шанс. У меня была очень крутая молодежная команда, мы все выигрывали – современный и мощный футбол. Я заслужил этот шанс, но не каждый осмелился мне его дать.

Сергею Николаевичу я за это буду всегда благодарен, но я тоже отдавал всего себя клубу все 10 лет. Мы добились и хороших результатов, и заработали хорошие деньги. Я думаю, что полностью отплатил за то доверие, которое было ко мне, – заявил специалист.

Также не пропустите: Дель Пьеро высказался об игре Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"

"Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов