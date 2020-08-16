Мусаев высказался о "Краснодаре" перед Лигой Чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об участии клуба в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает твиттер журналиста Артура Каратая.

"Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач, не вижу больших проблем", - заявил тренер.

Напомним, "Краснодар" начнет выступление в Лиге Чемпионов с отборочного раунда плей-офф.

18 августа состоится матч 3-го тура РПЛ "Краснодар" - "Арсенал".

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