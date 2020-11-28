Мусаев высказался о поражении "Краснодара" от "Химок"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги гостевого матча 16-го тура РПЛ против "Химок".

Напомним, что "быки" проиграли со счётом 0:1. У них 7 поражений в 8 последних встречах.

"Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру - что может быть здесь положительного? Мы не из-за арбитра проиграли. Я недоволен был, что нам не дали провести последнюю атаку. А так - проблема не в нём, проблема в нас", - сказал Мусаев.

"Краснодар" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, но по итогам тура может опуститься на 10-ю строчку.

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