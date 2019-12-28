Мусаев высказался о работе арбитров в матчах РПЛ
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о работе судей в матче РПЛ. Об этом сообщает "Чемпионат".
Напомним, после матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3) Мусаев раскритиковал арбитров, обслуживающих эту встречу.
"Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против "Краснодара" набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: "Извините, мы ошиблись", - это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового", - сказал Мусаев.
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
|19
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|19
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|18
|15