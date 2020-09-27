Мусаев высказался о возможных трансферных покупках "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничейного матча с "Сочи" в РПЛ рассказал, будет ли еще клуб покупать новых футболистов в нынешнее трансферное окно.
"Вы же понимаете, что кого-то приобрести мы можем только с русским паспортом. И круг кандидатов сужается. Мы хотели бы сделать приобретение. Иностранцев мы не можем, у нас уже перебор.
Если мы договоримся с качественным футболистом, который имел бы российский паспорт либо входил бы в эту небольшую зону - Казахстан, Армения, Киргизия - то мы были бы рады.
Работа идет в этом направлении, но многое из того, что пишется в прессе, не соответствует действительности", - заявил Мусаев.
После 9 туров РПЛ "Краснодар" занимает 5 место в турнирной таблице.
А еще: "Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
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|Ахмат
|23
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|Рубин
|22
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|22
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|Крылья Советов
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|22