Мусаев высказался о возможных трансферных покупках "Краснодара"

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Мусаев высказался о возможных трансферных покупках "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничейного матча с "Сочи" в РПЛ рассказал, будет ли еще клуб покупать новых футболистов в нынешнее трансферное окно.

"Вы же понимаете, что кого-то приобрести мы можем только с русским паспортом. И круг кандидатов сужается. Мы хотели бы сделать приобретение. Иностранцев мы не можем, у нас уже перебор.

Если мы договоримся с качественным футболистом, который имел бы российский паспорт либо входил бы в эту небольшую зону - Казахстан, Армения, Киргизия - то мы были бы рады.

Работа идет в этом направлении, но многое из того, что пишется в прессе, не соответствует действительности", - заявил Мусаев.

После 9 туров РПЛ "Краснодар" занимает 5 место в турнирной таблице.

А еще: "Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"| http://soccernews.ru
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