Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова

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Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал понять, что считает вратаря своей команды Матвея Сафонова топ-игроком, достойным места в заявке сборной России.

"Сафонов провёл три матча в Лиге Чемпионов - два против "Порту" и один против "Олимпиакоса". Он играл также с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором" в трёх стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей с очень сильными соперниками, поэтому нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает.

Далее. Матвей выходил против "Спартака", "Зенита", ЦСКА, "Локомотива". Это тоже команды высокого уровня, против которых он наиграл множество матчей. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы оценить футболиста на основе увиденного. Как и в том, что он не был задействован в последних трёх играх Лиги Европы. Разве они повлияли бы на его оценку как вратаря?

Сафонов - голкипер уровня сборной России? Считаю, что да. Причём уже давно», – сказал Мусаев.

Сафонов является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он сыграл 24 матча, в которых пропустил 34 гола.

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