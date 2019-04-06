Мусаев: "Я думаю, зрителям понравилась игра, она держала в напряжении до последних минут"

Теги краснодаркрылья советовмурад мусаев

Мусаев: "Я думаю, зрителям понравилась игра, она держала в напряжении до последних минут"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о победном матче команды с "Крыльями Советов".

"Я думаю, зрителям понравилась игра, она держала в напряжении до последних минут, все увидели интересную развязку. У нас игра не очень получалась, не было много моментов, как хотелось бы. Мы были тяжелы физически, где-то, возможно, ошиблись в построении недельного цикла.

Но несмотря на эти моменты, удаление, мы смогли проявить характер, достичь победы. Это было очень важно и с точки зрения турнирной таблицы, и для менталитета команды. Мы рады, что закончили игру победой", - сказал Мусаев.

"Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 балл, "Крылья Советов" с 24 очками расположились на 11-й строчке.​

А еще:  "Краснодар" в меньшинстве вырвал победу у "Крыльев Советов"| http://soccernews.ru

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