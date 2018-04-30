Мусаев: "За исключением пары моментов, нельзя сказать, что мы что-то позволили создать "Локомотиву"

Теги мурад мусаевкраснодарлокомотив москва

Мусаев: "За исключением пары моментов, нельзя сказать, что мы что-то позволили создать "Локомотиву"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом - только в следующих матчах. Первый тайм прошёл на высоких скоростях, игра была на встречных курсах. Я был доволен созиданием и игровой дисциплиной. Второй тайм мы начали не так активно, но и у соперника особо не было моментов. Далее мы забили два быстрых мяча. За исключением пары моментов, нельзя сказать, что мы что-то позволили создать сопернику. Игра была очень энергозатратная. Сводило ноги - не то что время тянули, ребята действительно оставили все силы.

Такие игры - это праздник, ради них мы находимся в профессии, трудимся на тренировках, а ребята получают травмы. Когда выходишь на матч против первого места, а вокруг полный стадион зрителей - это настоящий праздник. Считаю, что именно в матчах с командами топ-5 лидеры должны выдавать лучшие матчи - а не в матчах с теми, кто идёт внизу. Я с нетерпением ждал эту игру" - сказал Мусаев.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов