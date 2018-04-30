Мусаев: "За исключением пары моментов, нельзя сказать, что мы что-то позволили создать "Локомотиву"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" в матче 28-го тура чемпионата России.

"Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом - только в следующих матчах. Первый тайм прошёл на высоких скоростях, игра была на встречных курсах. Я был доволен созиданием и игровой дисциплиной. Второй тайм мы начали не так активно, но и у соперника особо не было моментов. Далее мы забили два быстрых мяча. За исключением пары моментов, нельзя сказать, что мы что-то позволили создать сопернику. Игра была очень энергозатратная. Сводило ноги - не то что время тянули, ребята действительно оставили все силы.

Такие игры - это праздник, ради них мы находимся в профессии, трудимся на тренировках, а ребята получают травмы. Когда выходишь на матч против первого места, а вокруг полный стадион зрителей - это настоящий праздник. Считаю, что именно в матчах с командами топ-5 лидеры должны выдавать лучшие матчи - а не в матчах с теми, кто идёт внизу. Я с нетерпением ждал эту игру" - сказал Мусаев.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Локомотив". | http://soccernews.ru